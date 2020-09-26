Президент Владимир Зеленский подписал указ об объявлении 26 сентября Днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Харьковом.Сегодня глава государства прибыл в Харьковскую область на место крушения самолета.

«Вчера в результате страшной трагедии - падения самолета Ан-26 возле Чугуева - Украина потеряла 26 своих достойных сыновей. 25 погибли на месте и один - от ожогов, несовместимых с жизнью, в больнице. Еще один находится на лечении. Молимся за его скорейшее выздоровление. Мы потеряли молодых ребят-курсантов и опытных военных, в которых впереди была вся жизнь и, уверен, не одна боевая победа. Трудно подобрать слова, чтобы выразить боль от этой потери. Трудно найти нужные фразы, чтобы утешить родителей, жен и детишек погибших воинов. Вся страна сегодня будет в скорби вместе с их семьями. Я подписал указ об объявлении 26 сентября Днем траура», - написал Зеленский в соцсетях.

Он подчеркнул, что государство должно обеспечить лечение пострадавшего курсанта и предоставить компенсации тем, кто потерял близких.

Учора внаслідок страшної трагедії – падіння літака Ан-26 біля Чугуєва – Україна втратила 26 своїх достойних синів. 25... Опубликовано Володимиром Зеленським Суббота, 26 сентября 2020 г.

«Украина не забывает своих героев. Настаиваю на том, чтобы причины этой авиакатастрофы были оперативно выяснены, а расследование было объективным и беспристрастным», - резюмировал Зеленский.

СМИ сообщают, что президент уже прибыл на место катастрофы. Он рассказал, что премьер-министр Денис Шмыгаль готовит экстренное заседание Кабмина из-за крушения самолета.

Напомним, вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева разбился самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. По предварительной информации, это был учебный полет.