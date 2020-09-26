также в разделеМир
Задержаны еще пятеро подозреваемых по теракту в Париже 11
Карнавал в Рио-де-Жанейро перенесли из-за коронавируса 11
Страны Балтии расширили санкции в отношении властей Беларуси 12
Ученые объяснили, почему сотни дельфинов-гринд выбросились на берег в Австралии 15
В Сенате США предложили ввести санкции против РФ из-за отравления Навального 12
В Париже у редакции Charlie Hebdo мужчина с мачете напал на прохожих 14
В доме Пабло Эскобара нашли пакет с $18 миллионами 24
В Беларуси задержали адвоката Колесниковой 37
В мире от коронавируса выздоровели почти 24 миллиона человек 9
Навальный останется в Германии до конца реабилитации 14
МВД Беларуси сообщило о призыве стрелять в митингующих боевыми патронами 475
Сейм Литвы призвал остановить строительство «Северного потока-2» 13
Качиньский станет вице-премьером Польши 13
Гутерриш: Человечество провалило испытание пандемией COVID-19 39
Еврокомиссар: Ситуация с COVID-19 в некоторых странах ЕС хуже, чем в марте 22
Путин не поздравил Лукашенко с инаугурацией 47
В Казахстане отменили смертную казнь 20
Лукашенко прокомментировал «тайную» инаугурацию 37

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы могут не знать победителя ноябрьских президентских выборов в течение нескольких месяцев. Это может случиться из-за голосования по почте, которое критикует Трамп.

Об этом он сказал во время выступления перед избирателями в штате Вирджиния, передает агентство Reuters.

В этом году половина американцев смогут проголосовать по почте. Подсчет голосов может занять время, так как не все бюллетени доставят в день после выборов.

Выступая на митинге в Ньюпорт-ньюсе, штат Вирджиния, Трамп сказал, что предпочел бы быстро выяснить, выиграл он или проиграл, а не ждать, пока придут почтовые бюллетени.

«Мне нравится смотреть телевизор, и у меня «есть победитель» есть, верно? Вы можете не услышать его в течение нескольких месяцев, потому что это беспорядок... Очень маловероятно, что вы услышите победителя этой ночью... Потому что теперь они говорят, что бюллетени могут прийти с опозданием», - заявил президент США.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2952 грн.
13
Теги