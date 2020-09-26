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В субботу утром, 26 сентября, спасатели нашли тело еще одного человека, погибшего при крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области. Поиски еще двух человек продолжаются.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«26 сентября в 09:00 под фюзеляжем найдено тело погибшего, поиски еще двух человек продолжаются. По информации диспетчера аэродрома, на борту находились 27 человек (одного курсанта не допустили к выполнению полета). Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали», - говорится в сообщении.

В сети студенты начали делится фотографиями погибших курсантов и выражать соболезнования, заявил в своем коментарии Прядко.

Они учились в группе ХНУВС 133-ЛФ.

Студенти вже почали викладати фото загиблих в авіакатастрофі. 133 група. Вічна пам’ять.

Опубликовано Павлом Прядко Пятница, 25 сентября 2020 г.

 

Напомним, в пятницу вечером, 25 сентября, в Харьковской области потерпел крушение самолет Ан-26 Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Найдены тела 23 погибших, 2 человека пострадали, поиски 2 человек продолжаются.В субботу утром, 26 сентября, спасатели нашли тело еще одного человека, погибшего при крушении военного самолета АН-26 в Харьковской области. Поиски еще двух человек продолжаются.
ForUm

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