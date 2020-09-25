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Полиция Харькова устанавливает обстоятельства нападения на женщину в центре города.

В результате происшествия 38-летняя пострадавшая получила ранения руки, сообщила пресс-служба облглавка.

Сейчас она доставлена ​​в больницу. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле «BMW», принадлежащем женщине. Для розыска и задержания злоумышленников в городе введена полицейская операция «Сирена».

Информация о звуках выстрелов возле станции метро «Научная» поступило в полицию около 13:05. На место происшествия срочно прибыли руководство областного главка полиции, следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, работники оперативных подразделений, передвижная криминалистическая лаборатория.

Предварительно установлено, что неизвестные совершили нападение на женщину, ранили ее из неустановленного оружия и скрылись на автомобиле потерпевшей. Через некоторое время автомобиль был найден на улице Минская. Возможно, злоумышленники пересели на другое транспортное средство.

Сейчас полицией Харькова проводится комплекс необходимых мероприятий для установления места нахождения нападающих.

Информацию зарегистрировано в Едином учете Шевченковского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства преступления устанавливаются.
ForUm

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