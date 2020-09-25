Белорусского чиновника, который стал вице-мэром Ялты, уволили за высказывания о протестах

Белорусского чиновника Михаила Загорцева, который на днях был назначен вице-мэром Ялты, а до этого поддержал протесты в Беларуси, уволили с должности. Об этом сообщил мэр Ялты Иван Имгрунт на своей странице в Facebook, передает TUT.by.

«Уважаемые ялтинцы, по итогам проведенной проверки по размещенному видеоматериалу с участием Загорцева М.Г., по факту поддержки оппозиции Беларуси, принято решение об освобождении с должности заместителя главы администрации города Ялта Загорцевым М.Г., в связи с чем это исключает возможность его нахождения в данной должности. Сегодня я подписал соответствующее распоряжение», — говорится в заявлении мэра.

О назначении Михаила Загорцева на пост вице-мэра Ялты стало известно 22 сентября.

В Беларуси Загорцев с 1989 по 1993 год занимал пост первого зампреда Новобелицкого райисполкома. Потом стал одним из руководителей «Гомельдрева», работал в представительстве российской газовой компании «Итера». В феврале 2006-го возглавил администрацию Ленинского района Бобруйска. С 2011 по 2020 год — председатель Смолевичского райисполкома. Под его кураторством команда «Cмолевичи» вышла в высшую лигу чемпионата Беларуси по футболу.

Вскоре после президентских выборов Михаил Загорцев, находясь на лечении, записал видеообращение, в котором осудил действия силовиков в отношении мирных демонстрантов.

