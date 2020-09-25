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Племянник покойного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара заявил, что нашел полиэтиленовый пакет с деньгами стоимостью 18 млн долларов, спрятанный в стене одного из домов своего дяди, сообщает BBC.

Николас Эскобар сообщил колумбийским СМИ, что «видение» указало, где искать деньги в квартире в городе Медельин, где он сейчас живет.

По его словам, это уже не первый раз, когда он нашел деньги в тех местах, где прятался его дядя. Эскобар, говорит он, прятал миллионы.

Николас Эскобар рассказал колумбийскому телеканалу Red + Noticias, что в тайнике также нашел печатную машинку, спутниковые телефоны, золотую ручку, камеру и рулон кинопленки.

Некоторые найденные банкноты были испорчены и уже не используются, рассказал Николас Эскобар.

В интервью он добавил, что неоднократно сопровождал своего дядю, а когда-то его даже похитили люди, которые с помощью пыток пытались узнать местонахождение наркобарона.

Наркобарон погиб во время перестрелки с полицейскими в 1993 году.

На пике своей карьеры Эскобар считался седьмым богатейшим человеком на планете.

Слухи о спрятанных деньгах Эскобара распространяются в Медельине с момента его смерти, после того, как он много лет боролся с колумбийскими властями.
ForUm

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