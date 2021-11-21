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В субботу, 20 ноября, в порту «Южный» причалило судно класса «Панамакс» с импортным углем. Оно предназначено для нужд «Центрэнерго».

Как пишет Слово и Дело, об этом говорится на сайте ДТЭК.

Это первое из семи законтрактованных ДТЭК судов с углем из США и Колумбии.

«Судно класса «Панамакс» причалило в порт «Южный» и предназначено для нужд государственных ТЭС ПАО «Центрэнерго». Объем первой поставки составил 60,5 тыс. т», – говорится в сообщении.

Известно, что еще пять поставок ожидаются из США и две – из Колумбии. Объем каждой судовой партии составляет от 40 до 75 тыс. т. В общей сложности должно поступить почти 470 тыс. т угля.

Напомним, Украина договорилась о поставках угля из США из-за перекрытых Россией поставок. Первый корабль с углем из США должен прийти в Украину на следующей неделе.

Зеленский ранее заявлял, что Украине хватит угля до конца отопительного сезона. В случае необходимости в украинские порты придут еще суда с этим топливом, что позволит решить проблему с его дефицитом до конца отопительного сезона.
ForUm

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