В следующем году Министерство здравоохранения просит установить тариф на лечение одного больного туберкулезом в размере 63,5 тыс. грн, что втрое больше нынешнего. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНИАН.

«Это была одна из больших проблем с 1 апреля, поскольку тариф, который платит государство соответствующему медицинскому учреждению за лечение одного больного, был рассчитан по непонятным критериям ... Эти тарифы ничего не покрывали», - рассказал он.

По словам Степанова, в этом году этот тариф составляет 20 тыс. 663 грн на лечение одного больного.

«В следующем году вместе с Нацслужбой здоровья мы просчитали, что этот тариф должен составлять 63 тыс. 535 гривен, то есть в три раза больше ... Эти расчеты мы брали по реальным затратам тубдиспансера ...», - подчеркнул он.

Министр отметил, что эффективное лечение больного также необходимо и в амбулаторных условиях, поэтому в следующем году Минздрав хочет ввести тариф для семейных врачей за сопровождение одного человека, больного туберкулезом. «Мы заложили цифру в 1 тыс. 80 гривен, чтобы семейные врачи, которые будут соответственно обучены .., могли сопровождать больного на амбулаторном уровне в тесном взаимодействии с врачами-фтизиатрами, пульмонологами, работающими в областных туберкулезных центрах, и сопровождали больного, когда он находился в стационаре», - сказал Степанов.

Он отметил, что Минздрав имеет четкий многокомпонентный план по уменьшению заболеваемости туберкулезом.

Глава министерства также уточнил, что в Украине туберкулезом болеет 43 тыс. 981 человек.