Пост установила Церковь, чтобы стало легче и душе, и телу.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич).

Цитируя слова апостола Павла из 1-го Послания к Коринфянам «пища не приближает нас к Богу» владыка отметил, что действительно «приблизить к Богу пища не может, а отдалить очень даже спокойно сможет».

Митрополит Антоний подчеркнул, что от Бога нас удаляет «не еда сама по себе, а наша неумеренность», потому что «с едой, как ни странно, мы научились совмещать множество грехов». Каких? «Обжорство, похоть, неумеренность, нетерпение, угодничество (если готовим для гостей что-то экзотическое, чтобы быстрее добиться какой-то цели), и много других грехов найдется».

Архиерей напомнил, что «когда хотят оправдать свое нежелание следовать принципам Церкви, говорят: зачем нужен пост, если даже апостол говорит, что «когда едим мы, ничего не приобретаем, не едим, ничего не теряем» (1 Кор. 8: 8).

«Получается, что нет нужды ни в каком ограничении. Однако тот же апостол, допуская свободу выбора для новообращенных, предупреждает: «Берегитесь, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных» (1 Кор. 8: 9)», – говорит владыка.

По его словам, «кроме многих грехов несдержанности, мы можем стать причиной смущения и искушения для окружающих. Да и нет теперь тех капищ, которые могли смутить тех, кого наставляет апостол Павел, есть другие, где христианам быть так же опасно, если они не хотят ни своей души греха, ни другим искушения».

Митрополит Антоний напомнил, что «действительно, пост, как учреждение Церкви, оформился позже. В апостольские времена начинали учить первых христиан не из внешнего воздержания, а с более грубых нарушений, сводя от внешнего к внутреннему».

«Нам теперь надо хорошо понять и принять старую истину: пост установила Церковь, чтобы стало легче и душе, и телу. То, что многие без энтузиазма встречают пост, говорит о нашем малодушии, лени и желании во всем и всегда слушаться только одного: «я хочу» или «я не хочу», – подчеркнул владыка.

Иерарх также указал, что «пост включает много больше (чем только еда – Ред.), но начинать придется с послушания Церкви. И хорошо себе напоминать народную мудрость: «Кто не будет поста придерживаться, у того и Пасхи не будет». Это не о том, что разговение не принесет желаемой радости, а больше о том, что душа ожить не сможет».

«Состояние бесчувствия, равнодушия, бесконечного отупения от суеты и забот Церковь помогает рассеять и преодолеть, но чтобы это произошло, надо жить с Ней одной жизнью и, следовательно, охотно поститься», – подытожил митрополит Антоний.