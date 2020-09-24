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Национальная полиция Украины готовится принять на вооружение специальные средства электропроводного действия с целью повышения безопасности граждан и офицеров.

Такую информацию подтвердили в пресс-службе Национальной полиции, сообщает УНИАН.

«Это медицински сертифицированнре нелетальное оружие, которое обездвиживает активного правонарушителя, но в отличие от боевых или травматических пистолетов не наносит жертве тяжких, опасных для жизни и здоровья огнестрельных ранений», - отметили в пресс-службе.

Как сообщили в компании-поставщике, Нацполиция начнет использовать первые 200 единиц специальных средств TASER X2 в период с сентября по октябрь текущего года. Ожидается, что этот «инструмент деэскалации поможет максимально безопасно выходить из угрожающих ситуаций во время выполнения служебных обязанностей и уменьшить связанные с этим возможные травмы граждан и офицеров полиции».

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что эти спецсредства являются абсолютно новым инструментом для правоохранителей нашей страны:

«Мы тщательно исследовали и продолжаем следить за опытом применения этих устройств во многих странах мира и считаем, что оснащение наших подразделений таким инновационным устройством сделает их работу по обеспечению общественного порядка гораздо более эффективной».

Особенностью модели TASER X2 является возможность установки двух картриджей для выстрела.

Картридж представляет собой электроды с проводами, которые выстреливают благодаря сжатому воздуху.

Каждый выстрел фиксируется собственным регистратором, который записывает время и продолжительность использования.
ForUm

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