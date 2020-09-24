Украина и Словакия имеют общее видение энергетической безопасности Европы и угроз, которые составляет проект «Северный поток-2». Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении для СМИ после встречи с президентом Словацкой Республики Зузаной Чапутовой в Братиславе, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства..

«Приятно, что у нас общее видение энергетической безопасности Европы и согласие в том, что такие проекты, как «Северный поток-2» несут серьезные будущие риски для ЕС и его единства», - отметил глава Украинского государства.

Президент также отметил, что Украина ценит и благодарит за ключевую роль Словакии в обеспечении реверсных поставок газа в нашу страну.