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Фото: Святогорская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал митрополит Святогорский Арсений на Международном форуме «Люди мира» в Святогорской лавре.

«На праздник Святогорской иконы Богородицы к нам съехались люди с Донецка, Горловки, Луганска, Луганской области. Ехали со своими бедами, своим горем, своими несчастьями. У одной дом разбит, а другой соседку убило, у третьих убило трое детей, у кого-то маму разорвало миной на куски. В то же время приехали паломники с Ровенской и Волынской областей. Одна сказала: "У меня племянника в гробу прислали, хоронили три дня назад. Мама черная от горя". Другая говорит: "У меня сыночка убили, был пономарем в церкви. В 19 лет забрали, через две недели привезли в гробу". И вот она после такого материнского горя приехала сюда в Лавру молиться», - рассказал архиерей.

Он подчеркнул, что верующие делились своими историями и поддерживали друг друга.

«После окончания праздника собралось множество народа из Донецкой, Луганской, Ровенской, Волынской областей, и стали друг другу жаловаться. У одной дом разбит, а другой сыночка в гробу прислали. И вот они все это рассказали, а потом вместе рыдали и обнимались. Затем ровенчане и волыняне сели в автобус, а наши донбасцы им рукой махали», – рассказал архиерей.

Наш народ сердцем чувствует Христову любовь, считает владыка.

Митрополит привел еще один показательный пример, когда во время Второй мировой войны уже пленных немцев вели через Константиновку, то женщины варили в ведрах картошку, а потом бросали фашистам – «Жалко было!». И это несмотря на то, что у всех мужья, братья и отцы были на фронте, а многие погибли.

Митрополит Арсений в своем обращении также напомнил присутствующим известные слова патриарха Сербского Павла о выборе человека и подчеркнул, что в нашей власти быть людьми или нелюдями.

В завершение митрополит Арсений призвал «Людей мира» не терять время и употреблять его на добрые дела.
ForUm

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