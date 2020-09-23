также в разделеОбщество
Осенью в армию решили призвать более 13 тысяч человек
Фигуранта «дела рюкзаков» освободили от наказания 8
«Люди устали от ограничений»: Зеленский пояснил рост числа случаев COVID-19 13
Хакеры атаковали сайт Нацполиции и разместили там фейки 15
На Ривненской АЭС опровергли информацию об утечке радиации 33
Стратегические бомбардировщики США снова пролетели над Украиной 24
Микитась: Укрбуд мог достроить свои объекты. Его просто выпотрошили 25
Судьям Окружного админсуда угрожают расправой из-за дивизии СС «Галичина» 43
В Украине планируют создать госреестр прав на объект незавершенного строительства 11
Лубинец: Вопросами правопорядка должны заниматься исключительно правоохранительные органы 19
Украина заняла 14 место в мире по числу новых больных COVID-19 за сутки 7
В Украине за сутки коронавирус подтвердили у 3497 человек 16
На Донбассе вчера наблюдалась тишина 7
Укрзализныця возобновила посадку пассажиров еще на двух станциях 15
22 сентября. Картина дня 42
На время карантина школы могут отказаться от оценок 13
В Чехии белоруса приговорили за помощь сепаратистам на Донбассе 14
Президент подписал закон об усилении наказания за угон авто 17

Во время учений отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области не сработал ПТРК FGM-148 Javelin.

Как передает Укринформ, эту информацию подтвердил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования «Север», начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования «Север».

«Джевелин не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», - сказал Залужный.

Учения проходят в рамках практических действий в ходе стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020». Основные задачи - наступление на неподготовленную оборону, бой в урбанизированной местности.

В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии. 

Ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА.

Принят на вооружение армии США в 1996 году. С 30 апреля 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

20
Теги