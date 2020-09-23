Во время учений отдельной механизированной бригады оперативного командования «Север» на полигоне «Широкий лан» в Николаевской области не сработал ПТРК FGM-148 Javelin.

Как передает Укринформ, эту информацию подтвердил генерал-майор Валерий Залужный - командующий войсками оперативного командования «Север», начальник Объединенного оперативного штаба ВСУ войск оперативного командования «Север».

«Джевелин не сработал, ракета не вылетела. Возможно, это ошибка оператора, может что-то другое, надо разбираться, сейчас точно сказать не могу», - сказал Залужный.

Учения проходят в рамках практических действий в ходе стратегических командно-штабных учений «Объединенные усилия-2020». Основные задачи - наступление на неподготовленную оборону, бой в урбанизированной местности.

В учениях задействована штурмовая и армейская авиация Нацгвардии.

Ракетный комплекс производства американских предприятий Raytheon и Lockheed Martin предназначен для поражения бронетехники, укреплений на земле, а также некоторых летательных объектов, перемещаемых на низкой высоте и скорости - вертолетов или БПЛА.

Принят на вооружение армии США в 1996 году. С 30 апреля 2018 года первые комплекты стали поступать в Украину.