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За прошедшие сутки, 22 сентября, по всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня зафиксировано не было, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Впрочем, учитывая коварство вооруженных формирований Российской Федерации, наши воины находились наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы.

С начала текущих суток, 23 сентября, на всех участках ответственности наших подразделений наблюдается тишина, ни одной вооруженной провокации или выстрела со стороны российско-оккупационных войск не задокументировано.

Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции.
ForUm

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