также в разделеПолитика
Зеленский и Трюдо обсудили безвиз с Канадой 6
Кулеба: Позиции Украины и ЕС по Беларуси совпадают 12
В ЕС назвали условия предоставления Украине €1,2 миллиарда 28
Боррель: Угрозы приостановки безвиза для Украины нет 40
Беларусь не ответила на ноту из-за обыска авто Кизима 40
Постпред Украины при ООН: РФ должна официально попросить воду для Крыма 24
Боррель: ЕС никогда не признает оккупации Крыма 35
В Раде инициировали выход Фокина из ТКГ 26
Депутат Бундестага: Мы должны взять за основу мирный план Медведчука и реализовать его 97
Нардеп Плачкова заявила об ответственности государства за избиения людей за их взгляды 19
Захарченко предложил обсудить вывод из тупика Минского процесса 23
МИД: Оснований для пересмотра безвиза с ЕС нет 45
Медведчук: Объемы украинского экспорта в ЕС и США существенно сократились ‒ это и есть «стратегическое партнерство»? 47
Апасов: Украина ничего не получит от непризнания выборов в Беларуси, кроме проблем 44
Зеленский об агрессии РФ: Человечество не усвоило урок Второй мировой 29
В Европе винят Порошенко и активистов в провале судебной реформы 28
У Фокина – новая идея относительно выборов на Донбассе 44
«Слуга народа» прокомментировала скандальный съезд в университете Шевченко 32

Монобольшинство сегодня насчитывает 246 народных депутатов, что делает невозможным досрочное прекращение полномочий Верховной Рады девятого созыва на основании отсутствия коалиции.

Об этом глава ВР Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу «Прямой» 22 сентября, передает Укринформ.

«Основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР. - Ред.) было даже не доверие или недоверие [населения] - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов. По состоянию на сегодня в монобольшинстве есть 246, если я не ошибаюсь, по последним показателям, и это больше, чем необходимо», - отметил Разумков.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги