Монобольшинство сегодня насчитывает 246 народных депутатов, что делает невозможным досрочное прекращение полномочий Верховной Рады девятого созыва на основании отсутствия коалиции.
Об этом глава ВР Дмитрий Разумков заявил в интервью телеканалу «Прямой» 22 сентября, передает Укринформ.
«Основанием для досрочного прекращения полномочий (прошлого созыва ВР. - Ред.) было даже не доверие или недоверие [населения] - было отсутствие коалиции, потому что у фракций, входящих в большинство, не было большинства... в двух фракциях не хватало 226-ти народных депутатов. По состоянию на сегодня в монобольшинстве есть 246, если я не ошибаюсь, по последним показателям, и это больше, чем необходимо», - отметил Разумков.
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