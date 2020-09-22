Украинские медики получат повышенную зарплату в конце сентября. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе селекторного совещания, которое провел президент Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«На каком этапе повышение зарплат врачей, наших медиков, которые в условиях коронавирусного кризиса героически спасают человеческие жизни?» - обратился глава государства к министру здравоохранения Максима Степанова.

Чиновник отчитался, что врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. Он отметил, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью заведений соглашения уже заключены. Министр здравоохранения отметил, что на это повышение дополнительно выделено 6 млрд гривен до конца года.

«Мы обещали медикам финансовые улучшения. Мы несем за это ответственность. Я ожидаю, что правительство будет выполнять свои обещания перед украинцами», - сказал Зеленский.

Президент обратился к министру здравоохранения с требованием объяснить, почему до сих пор не потрачено 100 млн гривен, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из 2,9 миллиарда гривен, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 млн гривен. До сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 миллиарда гривен бюджетных средств.

«Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них - нет», - сказал глава государства.

Также президент отметил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где будут работать над разработкой вакцин лучшие отечественные ученые.