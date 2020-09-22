Служба безопасности Украины блокировала в Закарпатской области деятельность интернет-агитатора, который призывал к физическому устранению руководства государства, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия СБ Украины, житель Закарпатья создал несколько аккаунтов в социальных сетях. Он также размещал в интернете материалы с публичными призывами к насильственной смене власти и свержению конституционного строя страны.

Инициированная Службой безопасности Украины судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила, что в распространяемых текстах содержались призывы к насильственному изменению действующей власти в Украине.

Сейчас фигуранту производства следователями органов безопасности сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.