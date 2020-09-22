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В Польше украинец пытался разбогатеть почти на $7 млн, инсценировав свою смерть. Деньги его мать требовала от двадцати страховых компаний. Между тем сын путешествовал по миру.

Об этом сообщает польское издание dziennik.pl со ссылкой на правоохранителей.

Мать 38-летнего мужчины Евгения П. рассказывала различным польским страховым компаниям, что ее сын якобы погиб в результате несчастного случая в июле 2019 года — выпал из лодки на Киевском водохранилище. Она также предоставила документальные подтверждения, что тело нашли через два месяца, а затем кремировали, передает hromadske.

Всего с октября 2018 года по январь 2019-го мать «погибшего» украинца обошла двадцать страховых компаний, где рассказывала одну и ту же историю. Она просила компенсацию на общую сумму $7 млн.

Как выяснили правоохранители, сам украинец получил польское гражданство в конце 2018 года и использовал документы на имя Eugeniusz P. С октября 2018-го по январь 2019-го мужчина заключил договоры страхования с двадцатью польскими страховыми компаниями.

В то же время, пока его мать ходила оформлять компенсацию, он путешествовал по Украине, Великобритании, Турции и Кипру.

Мужчину задержали польские правоохранители. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы за попытку осуществить мошенничество.
ForUm

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