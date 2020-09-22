также в разделеЭкономика
Украина направила МВФ обращение о начале работы миссии в онлайне 9
Нафтогаз: Газпром заказал дополнительные мощности для транзита газа 9
В Украину хотят поставлять мясо крокодила 30
Производство агропродукции в Украине упало на 10% 11
В Минфине анонсировали программу для получения ипотечных кредитов 10
Минфин: На конец 2020 года госдолг составит 68% ВВП 10
Марченко прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% 32
В Украине обновлен рекорд запасов газа на зиму 55
Зеленский: С 1 января минимальная зарплата будет 6000 грн 26
Во втором квартале ВВП Украины упал на 11,4% 9
Крупные сети АЗС снизили цены на топливо 150
За неделю НБУ потратил на поддержку гривни $71 миллион 10
В Минфине заявили, что у МВФ нет категорических замечаний к бюджету-2021 16
Валовой внешний долг Украины вырос на $2,5 миллиарда 22
Кабмин снял ограничение зарплат для руководства госбанков 11
Онлайн займ в Милоан: насколько удобно? 46
УЗ назвала самые популярные направления по Украине 25
Рада продлила мораторий на взыскание жилья по валютной ипотеке 15

Оператор Объединенной энергосистемы Украины госкомпания НЭК «Укрэнерго» предлагает с 1 ноября текущего года повысить тариф на передачу электроэнергии почти в 2,7 раза – до 640,48 грн за МВт-ч с 240,23 грн за МВт-ч.

Соответствующие обоснования повышения тарифа размещены на сайте компании, передает УНИАН.

При этом, компания предлагает установить такой тариф для объектов «зеленой» металлургии на уровне 108,83 грн за МВт-ч, опираясь на прогнозированные объемы производства предприятиями, которые отнесены к этой категории потребителей.

В компании отмечают, что вследствие продолжения действия нынешнего тарифа на услуги по передаче электрической энергии, у компании возникает дефицит средств для выполнения своих обязанностей в размере 9,95 млрд грн.


 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги