также в разделеЭкономика
Производство агропродукции в Украине упало на 10% 10
В Минфине анонсировали программу для получения ипотечных кредитов 8
Минфин: На конец 2020 года госдолг составит 68% ВВП 10
Марченко прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% 32
В Украине обновлен рекорд запасов газа на зиму 54
Зеленский: С 1 января минимальная зарплата будет 6000 грн 26
Во втором квартале ВВП Украины упал на 11,4% 9
Крупные сети АЗС снизили цены на топливо 150
За неделю НБУ потратил на поддержку гривни $71 миллион 10
В Минфине заявили, что у МВФ нет категорических замечаний к бюджету-2021 16
Валовой внешний долг Украины вырос на $2,5 миллиарда 22
Кабмин снял ограничение зарплат для руководства госбанков 11
Онлайн займ в Милоан: насколько удобно? 46
УЗ назвала самые популярные направления по Украине 25
Рада продлила мораторий на взыскание жилья по валютной ипотеке 15
Кабмин хочет запретить импорт картофеля из РФ 93
Укрзализныця отрицает закупку «золотого» дизтоплива 10
Украина рассчитывает получить $2 млрд от РФ за транзит газа в этом году 16

Южно-Африканская Республика заявила о заинтересованности в поставках мяса крокодилов в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что Украина и ЮАР обсудили возможности экспорта украинского мяса (птицы и свинины), яиц и яичной продукции в ЮАР, а также условия доступа на рынки друг друга. 

«ЮАР в свою очередь выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов», – говорится в сообщении. 

Напомним, Украина вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза в 2019 году. 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/еврозима/зима/осень
3160 грн.
4
Теги