Южно-Африканская Республика заявила о заинтересованности в поставках мяса крокодилов в Украину. Об этом сообщила пресс-служба Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что Украина и ЮАР обсудили возможности экспорта украинского мяса (птицы и свинины), яиц и яичной продукции в ЮАР, а также условия доступа на рынки друг друга.

«ЮАР в свою очередь выразила заинтересованность в экспорте в Украину шерсти, мясной продукции, в частности мяса крокодилов», – говорится в сообщении.

Напомним, Украина вошла в тройку ведущих экспортеров мяса птицы в страны Европейского Союза в 2019 году.