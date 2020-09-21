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Рождение Святой Девы Марии являет собой начало новой эры в истории человечества, ведь от Неё воплотился Господь Иисус Христос.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Рождество Пресвятой Богородицы – это двунадесятый праздник, который отмечается с особой торжественностью. По слову священномученика Сергия Мечева, богослужение этого дня говорит нам о том, что рождение Пресвятой Девы было радостью как для Ее родителей и родственников, живших в Назарете, так и ликованием всего мира. Оно разрешило неплодство не только святых праведных Иоакима и Анны, но в нем «естества нашего разрешается неплодство и рождается плод живоносен миру», – говорится в тексте богослужения», - рассказал митрополит Антоний.

Он объяснил, почему дети находятся под особым покровом Богородицы.

«Войти в общение с Богом смогли только люди, очистившие сердце от страстей и стяжали добродетель совершенного целомудрия. Такая кристальная чистота сердца, в которой только и может отразиться Лик Христов, особенно свойственна детям»,- подчеркнул управделами УПЦ.

По мнению митрополита Антония, для того, чтобы ощутить помощь Богородицы, важно очистить душу от грехов.

«Когда вспоминаем святых, сподобившихся в земной жизни увидеть Богородицу, к нам невольно приходит понимание того главного условия, при котором стало возможным такое чудесное явление. Это чистота сердца и простота личности. Ничто нечистое не может войти в общение с Той, Которая является Честнейшей Херувим и Славнейшей Серафим. Только очистив сердце от страстей, в глубине христианского смирения, человек может ощутить близость и любовь Пречистой Девы Марии. Она открывается только родственным Ей душам», - отметил владыка.

Он подчеркнул, что в праздник Рождества Пресвятой Богородицы важно посетить храм и приобщиться Святых Христовых Таин, принеся Богу плоды покаяния и горячую молитву.
ForUm

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