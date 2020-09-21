также в разделеМир
Приближенных к Путину олигархов подозревают в отмывании почти €2 триллионов 11
В США задержали женщину, подозреваемую в попытке отравить Трампа 24
Литва, Польша и Румыния предложат ЕС программу поддержки Беларуси 6
Кипр разблокирует санкции ЕС против Беларуси 36
Еврокомиссия: Ситуация в Беларуси продолжает ухудшаться 14
В Беларуси вчера задержали 230 человек 15
Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса 20
В мире число заболевших COVID-19 приблизилось к 31 миллиону человек 11
ФБР расследует отправку Трампу посылки с ядом 22
ЕС не поддержал США по санкциям против Ирана 39
Авиаудар в Афганистане унес жизни 12 человек 25
Ядовитые письма для Трампа были отправлены из Канады 19
Китай готовит запуск зонда на Луну 18
Президент Азербайджана: Армения готовится к новой большой войне 47
Центр Минска перекрыт, к площадям стягивают спецтехнику 47
Трамп: США создали оружие, из-за которого завидуют Россия и Китай 69
Создатель «Новичка» извинился перед Навальным 62
Мощнейший циклон накрыл Грецию: есть первые жертвы 25

В Лос-Анджелесе 20 сентября состоялась 72-я церемония вручения телевизионной премии «Эмми», сообщает Укринформ.

Награду за «Лучший драматический сериал» получил сериал «Наследники» (Succession).

Лучшим актером в драматическом сериале стал Джереми Стронг за роль в «Наследниках», а лучшую женскую роль в драматическом сериале получила Зендая за роль в «Эйфории» (Euphoria). Она стала самой молодой актрисой, получившей данную награду, за всю историю премии.

В категории «Комедийный сериал» победил сериал «Шиттс Крик» (Schitt's Creek), он же получил всего 9 статуэток, в частности актеры Кэтрин О'Хара и Юджин Леви были названы лучшей актрисой и лучшим актером в комедийном сериале за роли в «Шиттс Крик».

В категории «Лучший мини-сериал» победили «Хранители» (Watchmen), в котором снялась Реджина Кинг, получив награду как лучшая актриса мини-сериала.

В категории «Лучшее реалити-шоу» победила программа с дрэг-дивами «Королевские гонки Ру Пола» (RuPaul's Drag Race).

В этом году из-за пандемии коронавируса церемония награждения прошла в онлайн-формате, ее ведущим был юморист и телеведущий Джимми Киммел. Он вместе с ограниченным количеством гостей находились в спортивном комплексе «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе, а номинанты в основном принимали награды просто из дома - под дверью у каждого из них стояли специально приглашенные «вручатели» в химзащитных смокингах.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

110
Теги