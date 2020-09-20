Об этом Кравчук рассказал в комментарии «Суспильному».

«Сегодня уже очевидно на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не изменят постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы», — сказал он.

Кравчук добавил, что не знает, поддержат ли парламентарии изменения к постановлению о местных выборах. Он отметил, что «мы должны искать ответы на все вопросы», даже если желание договариваться есть только со стороны Украины.

Напомним, Кравчук потребовал допустить МККК к секретной донецкой тюрьме.