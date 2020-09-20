Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кравчук утверждает: Россия и представители так называемых «Л/ДНР» будут блокировать всю работу ТКГ, если Верховная Рада не изменит постановление о местных выборах.
Об этом Кравчук рассказал в комментарии «Суспильному».
«Сегодня уже очевидно на всех встречах Трехсторонней контактной группы, все вопросы, которые обсуждаются, упираются в одно: Россия и ОРДЛО заявляют официально, что пока не изменят постановление Верховной Рады, то все вопросы будут заблокированы», — сказал он.
Кравчук добавил, что не знает, поддержат ли парламентарии изменения к постановлению о местных выборах. Он отметил, что «мы должны искать ответы на все вопросы», даже если желание договариваться есть только со стороны Украины.
Напомним, Кравчук потребовал допустить МККК к секретной донецкой тюрьме.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время