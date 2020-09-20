Президент Владимир Зеленский обратился к представителям своей партии Слуга народа почти за месяц до местных выборов.

«Прямо и жестко хочу сказать всем своим. Заканчивайте отказываться от ответственности. Заканчивайте стелить себе соломку на случай чего-то непредвиденного. Заканчивайте готовить себе оправдание на будущее. У вас достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность», — заявил он в своем Telegram.

Зеленский отметил, что нужно работать в режиме «24/7» и «постоянно доказывать людям свою полезность».

«Речь сейчас о том, куда мы все-таки хотим в итоге дойти? И хотим? Или уже сломались на полпути? Но разве настоящие изменения могут произойти без выигрыша, без победы, без веры в себя? Вот почему необходимо, чтобы блестели глаза. Чтобы вопреки. Чтобы все вокруг видели желание идти и бороться», — добавил президент.

Хіба ми вже не хочемо змінити країну? Ні? Не просто поміняти прізвища на кабінетних табличках, а отримати нарешті... Опубликовано Володимиром Зеленським Суббота, 19 сентября 2020 г.

Зеленский также признал ошибки в работе своей команды у власти.

Напомним, 15 сентября в Украине стартовал процесс официального выдвижения кандидатов в депутаты местных советов и на должности сельского, поселкового, городского головы.