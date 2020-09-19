Швейцарский хирург Эрих Ридер в документальном фильме Михаэль Шумахер: в поисках правды рассказал о состоянии здоровья легендарного немецкого автогонщика.

Слова врача приводит El Mundo Deportivo.

«Подозреваю, что он находится в вегетативном состоянии. Это означает, что он пребывает не в спящем состоянии, но при этом не может отвечать», — сказал Ридер.

По словам хирурга, Шумахер дышит, его сердце бьется, и, вероятно, может встать и сделать маленькие шаги с посторонней помощью, но это все, на что он способен.

«Мы считаем, что его жизнь скоро закончится, потому что его тело будет слишком слабым», — заключил Ридер.

Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер получил тяжелую травму головы во время катания на горных лыжах во французском Мерибеле в декабре 2013 года, ударившись о камень.