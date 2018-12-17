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Немецкий автогонщик, семикратный чемпион мира в классе «Формула-1» Михаэль Шумахер, который продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы головы, больше не прикован к постели, передает издание Daily Mail.

Шумахер на данный момент находится на своей закрытой вилле возле Женевского озера в Швейцарии, передает 112 Украина.

Спортсмен дышит самостоятельно, однако ему необходим тщательный уход и медицинская помощь. Как считают журналисты, неделя лечения Шумахера обходится его семье 50 тысяч фунтов (около 1 млн 760 тыс. грн).

Отметим, бывший автогонщик проходит курс реабилитации на собственной вилле. Он вернулся туда из клиники в сентябре 2014 года. До этого Шумахер более полугода находился в коме из-за несчастного случая.

В декабре 2013 года Шумахер, катаясь на лыжах, ударился головой о камень, из-за чего докторам пришлось ввести его в состояние комы. Впоследствии немец пришел в сознание, после чего его отпустили домой проходить курс реабилитации.

 
ForUm

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