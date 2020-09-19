В течение пятницы, 18 сентября, пророссийские террористы дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военный получил ранения в результате подрыва.
Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.
Украинский военный получил ранения во время тушения возгорания сухой травы неподалеку Зализного. Рядом с ним сдетонировало неизвестное взрывное устройство.
Подконтрольные Кремлю боевики нарушили режим тишины у Водяного, где открывали огонь из подствольного гранатомета. Вблизи Новотошковского оккупанты били из крупнокалиберного пулемета.
«Провокационные выстрелы не представляли опасности для жизни украинских воинов, поэтому огонь не открывался», - заверили в штабе.
Напомним, 17 сентября вооруженные формирования Российской Федерации совершили провокацию из стрелкового оружия у Новогригорьевки
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