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Публичный порядок и безопасность во время местных выборов будут обеспечивать почти 136 тысяч правоохранителей. Об этом во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщили ForUm’у в пресс-службе МВД.

«Я вижу два основных направления работы при обеспечении правопорядка избирательного процесса. Это превентивная работа и подготовка личного состава. Основное бремя ляжет на Национальную полицию. Главная задача полицейских - выявление административных и уголовных правонарушений и доведения их до суда. В общем к несению службы по обеспечению правопорядка во время выборов будут привлечены почти 136 тыс. правоохранителей», - сказал Яровой.

По его словам, будут привлекаться все силы и авиационные подразделения МВД. «Для передислокации личного состава, решения неотложных задач и при изменениях обстановки будет привлекаться авиация. Вся система авиационной безопасности МВД дежурить в усиленном режиме», - добавил Яровой.

Первый заместитель министра отдельно подчеркнул, что весь личный состав, который будет привлекаться к обеспечению порядка во время выборов, будет обеспечен средствами индивидуальной защиты: «Наш личный состав будет выполнять задачи в условиях пандемии, поэтому мы должны полностью обезопасить каждого полицейского средствами защиты и достойными условиями труда».
ForUm

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