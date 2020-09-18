Акафист и канон - особые молитвенные последования, используемые в богослужебной жизни Церкви.
Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь».
Акафист – это особый жанр церковной гимнографии, посвященный прославлению того или иного священного события (например, акафист Рождеству Христову или Покрову Пресвятой Богородицы) или святого (например, акафист преподобным отцам Киево-Печерским). С греческого языка слово «акафист» можно перевести как «неседален» - отметил Андрей Музольф.
Он напомнил, что название «акафист» говорит о том, что во время исполнения этих молитвословий сидеть не дозволялось, что указывает, прежде всего, на важность данного жанра.
Акафист состоит из 25 песен: 13 кондаков и 12 икосов, которые исполняются попеременно, причем последний кондак – 13-й – трижды.
«Канон – это также особый род церковных песнопений, по структуре отличный от акафистов. Само название «канон» с греческого переводится как «правило», «образец». Данный перевод говорит, прежде всего, о том, что все каноны выстраиваются по одному определенному образцу: вначале поется ирмос как некий заглавный стих, а после читаются (или поются – что реже) другие молитвословия, посвященные определенному событию – тропари», - объяснил преподаватель КДА.
Обычно и каноны, и акафисты исполняются на вечернем богослужении. Однако если канон является обязательной частью вечернего богослужения, то акафист исполняется по желанию, например, накануне больших праздников.
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