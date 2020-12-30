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Сегодня, 30 декабря, в 11:25 на станции Дарница во время движения поезда №828 Киев - Борисполь-аэропорт произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

«Укрзализныця расследует инцидент схода с рельсов нескольких колесных пар Экспресса Киев - Борисполь-аэропорт. Причины будут установлены в кратчайшие сроки», – говорится в сообщении.

При этом в компании подчеркнули, что в результате инцидента никто не пострадал. Комиссия Укрзализныци уже работает на месте инцидента.
ForUm

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