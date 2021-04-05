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Для проезда из Киева в международный аэропорт «Борисполь» и обратно на поезде Kyiv Boryspil Express и автобусе № 322 SKY BUS спецпропуск не нужен, сообщает пресс-служба аэропорта.

«Укрзализныця сообщила, что поезд продолжает перевозить пассажиров без изменений в расписании. Для того, чтобы воспользоваться поездом спецпропуск не нужен», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что автобус № 322 (SKY BUS) также продолжает выполнять рейсы и перевозить пассажиров без спецпропуска.

В аэропорт можно доехать с Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский. В направлении аэропорта до Южного вокзала железнодорожного вокзала Киев-Пассажирский автобус отправляется с нижнего яруса терминала D (зона прибытия).

Аэропорт «Борисполь» работает в штатном режиме.
ForUm

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