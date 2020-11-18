Сообщено о подозрении экс-директору компании-поставщика в завладении почти 9 млн гривен бюджетных средств при поставке песка для строительства железнодорожного сообщения от вокзала Киев-Пассажирский в международный аэропорт «Борисполь», сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, между ООО «Киев песок» и региональной филиалом «Юго-Западная железная дорога «АО «Укрзализныця» был заключен договор о поставке песка для строительства скоростной линии железнодорожного сообщения по маршруту Киев-Пассажирский - аэропорт «Борисполь».

В дальнейшем, на основании поддельных расходных накладных, в которых содержались заведомо ложные сведения относительно общего объема поставленной песка – 60 тыс. куб. м., региональный филиал «Юго-Западная железная дорога» АО «Укрзализныця» перечислил на счет предприятия денежные средства в сумме 21 млн 384 тыс. грн.

Документально подтверждается, в том числе заключением судебно-экономической экспертизы, что предприятием фактически поставлено только 35 тыс. куб. м. песка, в связи с чем почти 9 млн грн государственных средств были безосновательно получены экс-директором предприятия за фактически поставленный песок.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.