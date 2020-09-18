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Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование в отношении бывшего председателя Закарпатского территориального отдела Антимонопольного комитета Украины. Он обвиняется в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины), сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро.

Досудебным расследованием установлено, что чиновник получил от предпринимателя 1100 долларов за минимизацию штрафных санкций по окончании проверки предприятия.

Обвинительный акт направлен в суд.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляла Закарпатская областная прокуратура, оперативное сопровождение - УСР в Закарпатской области.
ForUm

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