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Представители австрийского бизнеса готовы участвовать в реализации проектов по развитию инфраструктуры Украинских Карпат, в частности в инвестировании в строительство горнолыжных курортов, после завершения пандемии COVID-19. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Общаясь с представителями СМИ во Львовской области, он отметил, что во время официального визита в Австрию провел встречу с представителями местного бизнеса, на которой, среди прочего, обсуждался вопрос развития Карпат. В частности, речь шла об инвестициях в горнолыжные курорты.

«Для нас это очень важно для меня лично. Мы договорились, что после COVID-19 сможем собрать австрийские бизнес, который является специалистом в этом направлении», - сообщил Зеленский.

Президент отметил, что благодаря горнолыжным курортам Австрия ежегодно получает 15 млрд евро.

По словам главы государства, австрийский бизнес заинтересовался развитием этого направления в Украине.

Зеленский отметил, что Украинское государство готово обеспечить инфраструктуру. Он напомнил, что в Карпатах продолжается масштабный ремонт дорог.

«Дороги мы делаем, не дожидаясь этих важных инвестиционных проектов», - отметил президент.
ForUm

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