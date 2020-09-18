В августе в Украине зарегистрировано 1194 случая туберкулеза, сообщил Центр общественного здоровья.

Среди них – 960 новых случаев заболевания, 234 пациента с рецидивом, 27 пациентов возобновили лечение после перерыва, 64 пациента начали повторное лечение, 1 случай с неизвестной историей предыдущего лечения, а также 35 других случаев.

В целом в августе 2020 от туберкулеза лечились 14 183 человека, в июле – 15 219 человек.