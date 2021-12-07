Украина расширяет возможности для лечения людей с туберкулезом, имеющим широкую лекарственную стойкость. Это стало возможным благодаря регистрации Министерства здравоохранения Украины инновационного лекарственного средства – Претоманид. Медпрепарат подарит надежду тем пациентам, которые имели низкие шансы на выздоровление именно из-за недейственности уже существующих препаратов против тяжелых форм туберкулеза, сообщила пресс-служба Минздрава.

Применение нового препарата показано в инновационном режиме BPаL в условиях операционных исследований, когда вместо 4-5 сильнодействующих лекарств применяется три препарата и с более коротким сроком приема.

«Внедрение нового противотуберкулезного препарата Претоманид в Украине ставит на шаг ближе к самому ценному — сохранение жизни около 1300 человек с устойчивыми формами туберкулеза, а также возможности эффективно лечить не менее 90% людей с туберкулезом в соответствии с рекомендуемым целевой показателем ВОЗ. Это будет весомым вкладом в снижение уровня распространенности и смертности от лекарственно устойчивого туберкулеза», – комментирует Яна Терлеева, заведующий отделом управления и противодействия ТВ Центра общественного здоровья.

Украина является 5-й страной в мире, которая разрешила использование Претоманида регулирующими органами, что еще раз подтверждает глобальную приверженность страны к внедрению современных подходов лечения лекарственно устойчивого туберкулеза.

Напомним, в августе 2020 года FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (США)) одобрило применение нового противотуберкулезного препарата Претоманида для лечения туберкулеза с широкой устойчивостью к лечению, а также случаев неудачи лечения мультирезистентного туберкулеза.

Данный препарат включен в номенклатурный перечень лекарственных средств к закупке в начале 2021 года. Также Минздрав Украины выделен необходимые ресурсы для закупки через ГП «Медицинские закупки Украины». Остается как можно быстрее провести все необходимые процедуры для доступа пациентов к жизненно необходимому лекарственному средству.