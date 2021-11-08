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Если не принимать решительных шагов в борьбе с туберкулезом, смертность от него возрастет в 2 раза. И Украина не исключение, заявили в Центре общественного здоровья.

Такие прогнозы дают специалисты ВОЗ на фоне влияния пандемии COVID-19, о чем отмечалось на тематическом брифинге, который состоялся 5 ноября.

Одной из причин такой ситуации является схожесть симптомов COVID-19 и туберкулеза.

Для своевременного выявления туберкулеза и врачам, и пациентам, обращающимся с жалобами на свое состояние, нужно прислушиваться к симптомам более тщательно.

Есть повышение температуры, длительный кашель, слабость? Не медлите, обращайтесь к семейному врачу и проходите дополнительные скрининги.

Лучше провести дополнительные обследования для исключения туберкулеза, чем допустить его разрушительное воздействие на организм.

И помните, туберкулез – излечимое заболевание. Главное – регулярно принимать назначенные врачом препараты.

 
ForUm

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