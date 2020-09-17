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Гордыня и страх - две стороны одной медали, которая называется измена Богу.

Фото: скрин видео

Как сообщает Центр информации УПЦ,об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет 19 сентября в 05.55 на телеканале «Интер».

«Когда Адам отступил от Бога, то у него появились две страсти, две немощи: гордыня и страх. Это две стороны одной медали, которая называется измена Богу. Но Адам покаялся, он начал говорить: «Господи, я спрятался, потому что я наг, и мне стыдно, я побоялся». Так появились первые страсти человеческие. Затем человек начал жить уже на земле вне Рая», - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Ютуб.

 

В предыдущем выпуске программы Предстоятель напомнил телезрителям о том, как человек может проявить свою любовь к Богу.
ForUm

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