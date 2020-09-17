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Заседание парламентской фракции «Слуга народа», на котором планировали обсудить вопросы, связанные с изменением в постановление парламента о местных выборах, в четверг не состоится, заявил народный депутат Александр Качура.

«Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина – болезнь одного из участников встречи», - написал он в своем Telegram.
ForUm

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