Заседание парламентской фракции «Слуга народа», на котором планировали обсудить вопросы, связанные с изменением в постановление парламента о местных выборах, в четверг не состоится, заявил народный депутат Александр Качура.

«Заседание фракции по поводу Минского процесса и голосования постановления о местных выборах отменено. Конкретная дата не назначена. Причина – болезнь одного из участников встречи», - написал он в своем Telegram.