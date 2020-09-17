Социальный отдел Киево-Печерской лавры передал малоимущим семьям школьные принадлежности, одежду и детские коляски.
Фото: Киево-Печерская лавра
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, нуждающимся семьям Киевской области передали канцелярские принадлежности, детскую одежду, игрушки, сладости и коляски для маленьких детей.
Сотрудники соцотдела монастыря во главе с иеродиаконом Филаретом побывали в небольших населенных пунктах Киевской области, пообщались с подопечными и передали помощь.
Братия монастыря продолжает оказывать помощь многодетным семьям, малоимущим, людям с инвалидностью и призывает всех неравнодушных жертвовать нуждающимся.
В соцотделе Лавры собирают для детей школьные принадлежности, портфели, рюкзаки, одежду и обувь, необходимую для посещения школьных занятий.
Контакты для благотворительной помощи:
Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13). Справки по номеру телефона: 044-255-11-19, 063-229-76-98.
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