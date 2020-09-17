также в разделеРелигия
Епископ УПЦ дал оценку высказываниям украинских политиков о детях «низкого качества»
Митрополит УПЦ объяснил, что поможет достойно переносить испытания в жизни 7
В Святогорской лавре открыли школу фольклорного пения для детей 10
В Киево-Печерской лавре освятили помещения для занятий воскресной школы и групп творчества 7
На Ровенщине совершили первую литургию в храме УПЦ, построенном вместо захваченного ПЦУ 20
Управделами УПЦ рассказал, в чем истинное предназначение христиан 11
На Закарпатье при поддержке УПЦ состоялся семейный фестиваль 14
Митрополит Антоний объяснил, что значит быть достойным звания христианина 20
На Винничине отметили 30-летие возрождения Браиловского монастыря 15
Архиереи УПЦ посетили святыни Черногории 9
В РПЦ считают, что ПЦУ решила переформатировать православное сознание украинцев в политическое 18
Известный голливудский актер снимается в фильме о святителе Нектарии Эгинском 9
Митрополит Антоний рассказал об опасных последствиях глупости 9
В Одессе состоялся Всеукраинский турнир по минифутболу среди православной молодежи 10
В Киевских духовных школах проведут международную конференцию, посвященную 30-летию дарования Грамоты о независимости и самостоятельности УПЦ 11
В Сербии установили памятник Патриарху, которого при жизни называли «живым святым» 9
В Церкви дали оценку угрозам клирика ПЦУ в адрес священника УПЦ 67
В столице при храме УПЦ создадут духовно-просветительский центр для детей и взрослых 60

Социальный отдел Киево-Печерской лавры передал малоимущим семьям школьные принадлежности, одежду и детские коляски.

Фото: Киево-Печерская лавра

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, нуждающимся семьям Киевской области  передали канцелярские принадлежности, детскую одежду, игрушки, сладости и коляски для маленьких детей.

Сотрудники соцотдела монастыря во главе с иеродиаконом Филаретом побывали в небольших населенных пунктах Киевской области, пообщались с подопечными и передали помощь. 

Братия монастыря продолжает оказывать помощь многодетным семьям, малоимущим, людям с инвалидностью и призывает всех неравнодушных жертвовать нуждающимся.

В соцотделе Лавры собирают для детей школьные принадлежности, портфели, рюкзаки, одежду и обувь, необходимую для посещения школьных занятий. 

Контакты для благотворительной помощи:

Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра, корпус № 65, кабинет № 215 (номер вызова по домофону: 13). Справки по номеру телефона: 044-255-11-19, 063-229-76-98.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/зима
8191 грн.
5
Теги