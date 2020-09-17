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В Киеве состоится презентация украинского перевода книги «Преподобный Паисий Святогорец».

Фото: БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон»

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук БФ «Православное наследие Украины на Святой Горе Афон», презентация книги состоится 24 сентября.

«Преподобный Паисий Святогорец - подвижник ХХ века. Чтобы услышать утешительное слово и пообщаться, к преподобному Паисию в келью Панагуда приезжали тысячи христиан. После его смерти в 1994 году книги с его письмами, беседами и наставлениями переводились на многие языки мира. Он один из самых цитируемых святых в наши дни. Его простые слова и сегодня помогают верующему и неверующему человеку решить внутренние дилеммы и трудности, они вдохновляют радостью и духовной уверенностью», - отметили организаторы.

Презентация издания состоится 24 сентября в 19.00 в конференц-холле INVERIA 360, зал CENTRAL, (улица Владимирская, 49А).

 
ForUm

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