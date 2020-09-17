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Благотворительный фонд «Беларусь будущего» будет помогать с поступление в украинские вузы студентам, которых отчислили в Беларуси за протесты против Лукашенко. Об этом в Telegram сообщил белорусский оппозиционер Валерий Цепкало.

«Мы информируем о том, что студентам, которых незаконным путем отчислили с белорусских вузов, наш фонд оказывает помощь на территории Украины с поступлением в Украинские университеты», – написал он.

Цепкало также призвал молодых людей обращаться за помощью или информацией, указав контактный адрес электронной почты.

 
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