Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил возможность раскола монобольшинства. При этом он не считает нужным при первом же микроскандале выгонять депутатов из фракции.

Об этом Арахамия заявил в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале «Украина 24», сообщает РБК-Украина.

Отвечая на вопрос о том, может ли монобольшинство развалиться Арахамия ответил, что «такие сценарии есть и они прорабатываются».

«Нельзя игнорировать этот факт с одной стороны. С другой стороны мы же, в определенной степени, на политической растяжке», - сказал Арахамия.

Он считает необходимым держать баланс относительно реакции на «выходки» народных депутатов.

«Каждый раз, когда кто-то что-то делает… журналисты, и общественность говорят: «Давайте выгоним его из фракции». Для меня же народный депутат - это на длинной дистанции какое-то количество голосований. Это могут быть очень важные и системные для страны законы. Если мы будем вот так расставаться с этими людьми, то в конце мы действительно не сможем ничего принимать, у нас не будет для этого достаточной политической воли», - сказал Арахамия.