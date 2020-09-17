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В среду, 16 сентября, на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу произошла перепалка между главой украинской делегации Леонидом Кравчуком и его российским коллегой Борисом Грызловым. Речь шла о статусе оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом Кравчук рассказал по итогам переговоров, сообщает РБК-Украина.

«Господин Грызлов, отвечая на вопросы членов видеоконференции, обратился к украинской делегации, что, мол, вы задаете вопрос, но это вопрос ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО. Конечно, я не мог не отреагировать на это и попросил, чтобы Грызлов извинился за такую неточность», - сказал Кравчук, подчеркнув, что президент РФ Владимир Путин считает эти территории частью Украины.

Кравчук добавил, что Грызлов был вынужден сказать, что он имел в виду. Глава российской делегации уточнил, что это территория, которая не контролируется Украиной.

«Этот вопрос в итоге был снят и мы пришли к общей точке зрения», - резюмировал Кравчук.

Напомним, 16 сентября участники заседания Трехсторонней контактной группы констатировали соблюдение режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований.
ForUm

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