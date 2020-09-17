Участники заседания Трехсторонней контактной группы констатировали соблюдение режима прекращения огня, введенного с 27 июля этого года, несмотря на отдельные провокационные обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что заседание в режиме видеоконференции с участием делегаций Украины, РФ и при модераторстве ОБСЕ длилось более 7 часов.

Украинская делегация призвала принять исчерпывающие меры с целью сохранения всеобъемлющего режима тишины, в частности путем надлежащего выполнения пакета дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня.

Глава украинской делегации Леонид Кравчук выразил благодарность ОБСЕ и ее Специальной мониторинговой миссии в Украине за посреднические усилия, направленные на урегулирование международного вооруженного конфликта на Донбассе.

«Мы никогда не ставили под сомнение мандат ОБСЕ и против передачи его любому», - подчеркнул он.

Особое внимание было уделено выполнению договоренностей лидеров государств - участников нормандского формата, достигнутых в Париже, по обеспечению полного и безусловного доступа Международного комитета Красного Креста ко всем удерживаемым лицам. Такой доступ украинская сторона предоставляет в полном объеме, что подтверждается отчетами о работе международных гуманитарных организаций в Украине.

Высказана четкая позиция Украины относительно доступа МККК к удерживаемым лицам на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, который должен быть обеспечен в ближайшее время.

Продолжено обсуждение вопроса подготовки к очередному этапу взаимного освобождения удерживаемых лиц по принципу «всех на всех». Украинская сторона в очередной раз подчеркнула, что украинцы, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях, должны быть освобождены немедленно и без всяких политических условий.

«Принятие законов и постановлений является исключительной компетенцией и прерогативой Верховной Рады Украины», - так глава украинской делегации в ТКГ отреагировал на обвинения о необходимости срочного принятия парламентом альтернативного постановления о проведении местных выборов в 2020 году.

В то же время обсуждение рабочих предложений к проектам документов, касающихся вопроса самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины, и в дальнейшем будет продолжаться в рамках работы политической группы ТКГ, как это и предусмотрено Комплексом мероприятий по выполнению Минских договоренностей.

Кравчук отметил, что «украинская делегация уважает нормандский формат и Минские договоренности и готова к конструктивной и последовательной работе для восстановления территориальной целостности Украины и достижения мира».

«Мы всегда выполняли и будем выполнять все договоренности, в том числе о прекращении огня», - добавил он.

Напомним, 15 сентября на Донбассе зафиксировано 3 нарушения оккупантами перемирия.