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Кабинет Министров отменил ограничение верхнего предела заработных плат в 47 тысяч гривен для членов правления и наблюдательных советов ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка.

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 16 сентября, сообщает УНИАН.

Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, по информации, предоставленной Министерством финансов, существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженным контролем за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов.

 
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