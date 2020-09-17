Кабинет Министров отменил ограничение верхнего предела заработных плат в 47 тысяч гривен для членов правления и наблюдательных советов ПриватБанка, Укрэксимбанка и Ощадбанка.
Соответствующее постановление было принято на заседании правительства 16 сентября, сообщает УНИАН.
Как отметил министр здравоохранения Максим Степанов, по информации, предоставленной Министерством финансов, существующее на сегодня ограничение ежемесячных выплат вознаграждения и заработной платы для членов органов управления банков на период карантина создает для госбанков значительный операционный и стратегический риск, связанный с потерей оперативного управления и пониженным контролем за деятельностью банков, а также риск невыполнения банками стратегий и бизнес-планов.
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