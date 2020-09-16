На Донбассе в результате разрыва гранаты погиб механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Роман Червинский.

Об этом сообщает пресс-служба Яворовской районной госадминистрации.

«На Яворовщине невосполнимая утрата. 16 сентября 2020 года около 01 час 25 мин, находясь в блиндаже, подорвался на гранате Червинский Роман Ярославович, в результате чего получил травму, несовместимую с жизнью», - говорится в сообщении.

Червинский 1991 года рождения, житель города Яворов, был призван на военную службу в 2011 году. В 2015 году мобилизован Яворивско-Мостисским ОРВК и проходил службу, как механик-водитель механизированного взвода механизированной роты 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

В РГА выразили соболезнование родным и близким по поводу невосполнимой утраты.

Напомним, 16 сентября вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковского погиб военнослужащий.