За прошедшие сутки, 15 сентября, зафиксировано 3 нарушения договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 в рамках Трехсторонней контактной группы, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

По данным штаба ООС, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Причепиловка. В сторону наших позиций враг совершил неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. Огневая провокация не представляла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

В то же время, в районе временно оккупированного населенного пункта Калинове враг осуществлял инженерное оборудование позиций в сторону наших подразделений у Попасной. А недалеко от населенного пункта Водяное обнаружен пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Беспилотник был подавлен украинскими средствами радиоэлектронной борьбы. Это сделало невозможным его дальнейшее применение.

Кроме того, во время проведения инженерных работ один украинский защитник подорвался на неизвестном взрывном устройстве вблизи Водяного. Воин получил ранения средней степени тяжести.

Также в районе населенного пункта Шумы в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих.

Всех раненых доставили в лечебные учреждения, их состояние - стабильное и удовлетворительное.

С начала текущих суток, 16 сентября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня.

Так, вблизи населенного пункта Екатериновка вооруженные подразделения Российской Федерации осуществили неприцельный выстрел из подствольного гранатомета.

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений в результате выстрела нет.

Однако, к сожалению, вследствие неосторожного обращения с гранатой в районе Новотошковское погиб один военнослужащий. Обстоятельства выясняются. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования семье погибшего.