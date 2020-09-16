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Митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и архиепископ Южненский Диодор совершили богослужения в монастырях и храмах Черногории.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на mitropolija.com, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) и викарий Одесской епархии архиепископ Южненский Диодор (Васильчук) – совершили Божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы и святого благоверного князя Александра Невского на острове Свети-Стефан в Черногории.

По завершении богослужения митрополит Амфилохий сказал, что с особой радостью служит в храме в честь святого Александра Невского – «одной из важнейших личностей славянских народов», «с двумя архиереями нашей Киевской Руси, которые привезли нам благословение святого Александра Невского».

Иерарх напомнил, что построивший этот храм король Александр II Карагеоргиевич принял в стране десятки тысяч изгнанных большевиками беженцев, среди которых было более 30 епископов во главе с митрополитом Киевским и Галицким Антонием (Храповицким).

«Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий является преемником митрополита Антония», – добавил владыка Амфилохий, после чего с кратким словом к собравшимся обратился митрополит Лука.

 «Мы чтим святого благоверного Александра Невского не из его политику, не из-за его героизм, а за его верность Христу», - отметил запорожский митрополит Лука.

Ранее митрополит Лука побывал в древней Острожской обители и вместе с митрополитом Амфилохием совершил Божественную литургию в Иоанновском скиту монастыря. В тот же день архиерей УПЦ посетил монастырь в Цетине, где поклонился святыням.

Как сообщалось ранее,в феврале делегация УПЦ во главе с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием посетила в Черногорию и приняла участие в праздновании дня памяти преподобного Симеона Мироточивого и молитвенно поддержала православных верующих этой страны в сложное время испытаний.

 
ForUm

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