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Основой единения духовного, к которому призваны все христиане, может быть лишь то, что определил апостол Павел: «один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех…». 

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал в новом выпуске видеорубрики «Апостольские послания» официального сайта УПЦ управляющий делами УПЦ, автор книги «Послание святого апостола Павла к Римлянам в отечественной библейской науке», митрополит Антоний (Паканич). 

«Быть христианином — значит жить так, чтобы образ Божий все более прояснялся и сиял в душе. Такой христианин и без слов скажет всем окружающим, что значит быть достойным человеком», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что по словам апостола Павла, необходимо воспитывать в себе смиренномудрие, как «венец всех добродетелей».

«Только тот, кто со смирением и рассуждением принимается за свои дела, может быть и кротким, и долготерпеливым, и снисходительным. Такой не на словах, а на деле может любить других», - подчеркнул владыка.

Кроме того, важно не подчеркивать своё превосходство, действительное или мнимое, но стремиться хранить «единство духа в союзе мира». 

 

«Это единство укрепляет надежду высшего звания, т.е. те христиане, которые составляют одно тело и живут одним духом, воодушевляются радостным ощущением жизни в Боге, Который дарует высшее звание, высшее достоинство, которого не только не имеют, но даже не представляют себе те, кто отвергают Христа, не желают жить в Церкви, не руководствуются заповедями Христовыми.

Но не об этом нам стоит думать, а о том, что Призывающий всех к единству в духовной жизни — «над всеми, и чрез всех, и во всех нас», - заключил митрополит Антоний.

 
ForUm

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